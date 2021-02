Stop sci, il ministro Garavaglia (Lega) critica il governo di cui fa parte: “Dobbiamo risarcire il danno” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo aver incontrato gli operatori del settore nella sede di Regione Lombardia, oggi lunedì 15 febbraio il neoministro per il Turismo Massimo Garavaglia ha tenuto una conferenza stampa insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e agli assessori Massimo Sertori (Montagna ed Enti Locali) e Lara Magoni (Turismo e Marketing Territoriale). Quest’ultima nelle ore precedenti aveva attaccato duramente il nuovo governo nel corso di una accorata diretta sui social: “A poche ora dalla riapertura dei comprensori dicono: ‘Non si apre’. La montagna è fatta di gente che ci lavora, di famiglie che è per mesi che aspettano di lavorare. Ma non avete vergogna? Un po’ di vergogna? Sono incazzata, non avete idea di cosa vuol dire aprire un comprensorio. Voi la montagna la odiate”. Altrettanto critica è stata Paola ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo aver incontrato gli operatori del settore nella sede di Regione Lombardia, oggi lunedì 15 febbraio il neoper il Turismo Massimoha tenuto una conferenza stampa insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e agli assessori Massimo Sertori (Montagna ed Enti Locali) e Lara Magoni (Turismo e Marketing Territoriale). Quest’ultima nelle ore precedenti aveva attaccato duramente il nuovonel corso di una accorata diretta sui social: “A poche ora dalla riapertura dei comprensori dicono: ‘Non si apre’. La montagna è fatta di gente che ci lavora, di famiglie che è per mesi che aspettano di lavorare. Ma non avete vergogna? Un po’ di vergogna? Sono incazzata, non avete idea di cosa vuol dire aprire un comprensorio. Voi la montagna la odiate”. Altrettantoè stata Paola ...

