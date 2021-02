Stella Rossa, Falcinelli carico per il Milan: «Spero ci sottovalutino» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Falcinelli parla del prossimo impegno in Europa League dello Stella Rossa contro il Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue parole Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Diego Falcinelli, centravanti dello Stella Rossa, prossimo avversario del Milan in Europa League, ha parlato del prossimo match in programma giovedì prossimo a Belgrado: «Prima del sorteggio ero davanti alla tv accanto ai difensori, tra una battuta e l’altra dissi che tanto avrebbero marcato Ibra…». SPERANZA – «Spero ci sottovalutino. Si giocano il campionato, chissà…Qui sto da Dio, ho segnato 9 gol e siamo primi davanti al Partizan. Sì, crediamo nell’impresa» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021)parla del prossimo impegno in Europa League dellocontro ildi Stefano Pioli. Ecco le sue parole Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Diego, centravanti dello, prossimo avversario delin Europa League, ha parlato del prossimo match in programma giovedì prossimo a Belgrado: «Prima del sorteggio ero davanti alla tv accanto ai difensori, tra una battuta e l’altra dissi che tanto avrebbero marcato Ibra…». SPERANZA – «ci. Si giocano il campionato, chissà…Qui sto da Dio, ho segnato 9 gol e siamo primi davanti al Partizan. Sì, crediamo nell’impresa» Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Qui Milan - Al lavoro per la Stella Rossa. Da valutare le condizioni di Rebic e Diaz - GabrieliIvan : @OuterSpace_C Sta bene Camilla , lo hanno tenuto a casa in via precauzionale. Vs la stella rossa ci sarà - milanistasnob : RT @supersonico1986: Iniziano le settimane europee per le italiane. Il programma: Porto-Juventus Lazio-Bayern Atalanta-Real Madrid Stella… - MilanFo60352769 : Giovedì Kalulu mi deve portare la bandiera della Stella Rossa. - paolodrosio : RT @supersonico1986: Iniziano le settimane europee per le italiane. Il programma: Porto-Juventus Lazio-Bayern Atalanta-Real Madrid Stella… -