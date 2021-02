Serie B, un Cosenza imbattuto cerca il sorpasso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Serie B, stasera alle 21 il Cosenza ospiterà le Reggina in un derby valido per la salvezza. La squadra di Occhiuzzi a quota 22 è in piena zona playout e la partita di stasera potrebbe finalmente portarli in zona salvezza. Riusciranno i rossoblù a portare a casa i tre punti? Il Cosenza in risalita Il Cosenza è imbattuto in questo 2021: gli uomini di Occhiuzzi hanno trovato una vittoria contro l’Entella e 4 pareggi (con Monza, Pordenone, Spal e Cittadella). Risultati molto utili che non hanno fatto perdere punti ai rossoblù: basti pensare che i 4 pareggi sono arrivati con squadre che lottano per la Serie A. Occhiuzzi sta facendo un ottimo lavoro, ma adesso è il momento di accumulare punti contro squadre alla loro portata. La Reggina è una di queste, e stasera i rossoblù punteranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)B, stasera alle 21 ilospiterà le Reggina in un derby valido per la salvezza. La squadra di Occhiuzzi a quota 22 è in piena zona playout e la partita di stasera potrebbe finalmente portarli in zona salvezza. Riusciranno i rossoblù a portare a casa i tre punti? Ilin risalita Ilin questo 2021: gli uomini di Occhiuzzi hanno trovato una vittoria contro l’Entella e 4 pareggi (con Monza, Pordenone, Spal e Cittadella). Risultati molto utili che non hanno fatto perdere punti ai rossoblù: basti pensare che i 4 pareggi sono arrivati con squadre che lottano per laA. Occhiuzzi sta facendo un ottimo lavoro, ma adesso è il momento di accumulare punti contro squadre alla loro portata. La Reggina è una di queste, e stasera i rossoblù punteranno ...

