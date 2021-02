Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini, scontro di fuoco via IG: “Collezionista di figure misere” (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ guerra tra Lucarelli e Bettarini Dopo aver puntato il dito contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip 5 in generale per la vicenda Alda D’Eusanio, ora Selvaggia Lucarelli ha messo in riga Stefano Bettarini. L’ex gieffino squalificato per bestemmia, ultimamente l’ha attaccata ferocemente sui Instagram con una caduta di stile. Per questo motivo la giurata di Ballando con le Stelle ha voluto rispondere a modo suo. Qualche giorno fa, dopo della 70enne dalla casa più spiata d’Italia, la blogger aveva scritto sul portale TPI che gli autori del reality show hanno scelto alcuni personaggi perché li considerano bombe a orologeria. La donna ha fatto un chiaro riferimento allo sportivo. Nello specifico, la Lucarelli aveva scritto: “Se uno come ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ guerra traDopo aver puntato il dito contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip 5 in generale per la vicenda Alda D’Eusanio, oraha messo in riga. L’ex gieffino squalificato per bestemmia, ultimamente l’ha attaccata ferocemente sui Instagram con una caduta di stile. Per questo motivo la giurata di Ballando con le Stelle ha voluto rispondere a modo suo. Qualche giorno fa, dopo della 70enne dalla casa più spiata d’Italia, la blogger aveva scritto sul portale TPI che gli autori del reality show hanno scelto alcuni personaggi perché li considerano bombe a orologeria. La donna ha fatto un chiaro riferimento allo sportivo. Nello specifico, laaveva scritto: “Se uno come ...

