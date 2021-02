Scaroni | “Sarà una settimana decisiva per il nostro futuro Il derby dirà tanto”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente del Milan, Paolo, ha parlato ai microfoni di Radio Rai del momento in casa rossonera, dopo il ko con lo Spezia, il primo posto perso e ilalle porte. Queste le sue parole: “Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi e le cose non vanno bene. Guardiamo avanti partita dopo partita cercando di fare il meglio: ora andiamo a Belgrado per l’Europa League, dove vogliamo andare avanti nella competizione senza sottovalutare o snobbare la coppa, poi avremo il. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma io sono molto fiducioso”. Sul: “Come detto per ora non ci pensiamo, lo faremo da venerdì. Noi teniamo molto ...