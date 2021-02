PianetaMilan : #Rivera, il genio del calcio: creava, segnava, stupiva | #VIDEO - #TBT #Amarcord @acmilan #ACMilan #Milan… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #legends #Rivera, il genio del calcio: creava, stupiva, segnava. E aveva il 10 cucito addosso #milan - Gazzetta_it : VIDEO #legends #Rivera, il genio del calcio: creava, stupiva, segnava. E aveva il 10 cucito addosso #milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivera genio

La Gazzetta dello Sport

... no, quello è il portiere…un numero dieci, un, un fantasista che smista e segna'. Oggi il 10 non è più quel mitico numero e ruolo d'un tempo (, Platini…) ma fa lo stesso: ......Michelle Tesoro Scenografia Uli Hanisch Costumi Gabriele Binder Musiche Carlos RafaelTRAMA ... tensioni che spesso coesistono nell'anima dele che da sempre ispirano le narrazioni che nel ...Vi autorizzo alla lettura dei miei dat idi navigazioneper effetuare attività di analisi e profilazione per migliorare l’offerta e i servizi del sito in linea con le mie prefere ...