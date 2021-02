Prescrizione: abolizione ferita aperta, penalisti scrivono a Cartabia (Di lunedì 15 febbraio 2021) I penalisti italiani sono pronti al confronto, ed alla individuazione di soluzioni concrete, praticabili e condivise, si legge nella lettera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Iitaliani sono pronti al confronto, ed alla individuazione di soluzioni concrete, praticabili e condivise, si legge nella lettera L'articolo proviene da Firenze Post.

La sostanziale abolizione della prescrizione nel processo penale, nelle attuali condizioni è stata una barbarie. Uno stato di diritto può dirsi tale solo quando con il processo si riesca ad accertare ...

...mediazione in tema di prescrizione. Mercoledì, infatti, si dovrebbero votare due emendamenti al Milleproroghe per abrogare la riforma dell'ex ministro Alfonso Bonafede che ne prevede l'abolizione ...

A sottolinearlo è l'Unione delle camere penali italiane in una lettera, a firma del presidente Giandomenico Caiazza ...

I partiti di maggioranza in fibrillazione. E mentre il Pd è alle prese con la rivolta delle donne, Fratoianni annuncia il no a Draghi ...

