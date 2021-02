Paura a Roma, coppia di ragazzi rapinata e ferita si rifugia sul bus Atac: l’autista ‘eroe’ li porta in ospedale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella notte del 13 febbraio, un autista Atac ha dimostrato grande responsabilità nei confronti di un ragazzo che era salito ferito sull’autobus. Era quasi l’una, quando una coppia di giovani è salita sulla linea del notturno 11 alla fermata Torre Spaccata. Il ragazzo, però, perdeva sangue, a causa di una ferita da taglierino inferta da un ‘balordo’ che aveva tentato di rubare il telefono della sua compagna. Leggi anche: Roma, tragedia sfiorata, positivo all’alcool test: guida a folle velocità e si schianta sul marciapiede l’autista, avendo subito intuito la situazione ha chiuso le porte dell’autobus per evitare che l’aggressore riuscisse a salire, mettendo così in sicurezza le due vittime. Dalla cabina guida ha rassicurato i passeggeri a bordo e si è diretto al vicino Policlinico Casilino, nel mentre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella notte del 13 febbraio, un autistaha dimostrato grande responsabilità nei confronti di un ragazzo che era salito ferito sull’autobus. Era quasi l’una, quando unadi giovani è salita sulla linea del notturno 11 alla fermata Torre Spaccata. Il ragazzo, però, perdeva sangue, a causa di unada taglierino inferta da un ‘balordo’ che aveva tentato di rubare il telefono della sua compagna. Leggi anche:, tragedia sfiorata, positivo all’alcool test: guida a folle velocità e si schianta sul marciapiede, avendo subito intuito la situazione ha chiuso le porte dell’autobus per evitare che l’aggressore riuscisse a salire, mettendo così in sicurezza le due vittime. Dalla cabina guida ha rassicurato i passeggeri a bordo e si è diretto al vicino Policlinico Casilino, nel mentre ...

Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - CorriereCitta : Paura a Roma, coppia di ragazzi rapinata e ferita si rifugia sul bus Atac: l’autista ‘eroe’ li porta in ospedale - rep_roma : Covid Lazio, la variante inglese fa paura. L'allarme dei presidi: “In classe doppia mascherina” [di Cecilia Gentile… - SaverioTolomeo : @iamfedericooo Non ha giocato per niente bene... Ho paura a parlare di Pellegrini quando perdiamo figuriamoci dopo… - etventadv : RT @lucabattanta: @etventadv @borghi_claudio @giulianol @massimogara Anche localmente nessuna azione incisiva è stata fatta. Solo lamentele… -