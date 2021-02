Pato sbarca in Mls | giocherà con Orlando City

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sembrava imminente il suo ritorno in Italia dopo l’esperienza al Milan tra il 2008 e il 2013, e, invece, il futuro di Alexandresarà nella Major League americana. Il 31enne brasiliano ha firmato un contratto di un anno e mezzo, con opzione per il secondo, con gli, il club nel quale terminò la carriera il suo ex compagno di squadra Kaka’. Il comunicato dell’La società californiana ha annunciato il trasferimento attraverso un comunicato ufficiale: “Siamo molto felici di dargli il benvenuto ad. È un giocatore veterano che ha parteciad alcuni dei migliori club del mondo ed ha una comprovata esperienza internazionale. L’esperienza che porterà con sé sarà inestimabile per il club”.si rilancera’ in ...

Pato scopre l'America. L'ex rossonero, che nel 2008 dal suo Brasile si trasferì in Italia incantando il Milan (e l'Europa) con le sue giocate, aggiunge un continente alla sua collezione. Cresciuto in Brasile, ha giocato in Europa (Italia e Spagna) e ora sbarca in America.