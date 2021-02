Parte in Lombardia il portale per i vaccini agli over 80 | assalto al via e primi intoppi Come funziona la prenotazione

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha retto il primo impatto senza andare in crash ilvaccinazionicovid.servizirl.it destinato ai cittadini80 residenti inche intendono vaccinarsi contro il Coronavirus. La platea potenziale è di circa 726 mila persone. A pochi minuti dall’avvio del servizio, quasi 50 mila persone erano già in coda. Open ha provato a usare ilper comunicare la volontà di ricevere il vaccino. Ma arrivati al momento di inserire il codice di verifica di sei cifre ricevuto via sms per verificare il numero di cellulare, siamo stati espulsi dal sistema e riportati in coda, con un’attesa di almeno un’ora. Forse un errore lo abbiamo fatto anche noi. A causa del tempo d’attesa necessario per ricevere il codice di verifica (nella nostra esperienza sono passati più di 10 minuti), nel frattempo abbiamo provato a ...