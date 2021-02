Myanmar | tornano i carri armati nelle strade

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Migliaia di birmani sono scesi nuovamente in piazza alle prime ore del mattino, nonostante il giro di vite messo in atto dai militari golpisti che hanno promesso condanne fino a 20 ani di carcere per ...

Sulla giunta militare delprova a fare presisone l'occidente che ha intimato allo stato maggiore di astenersi dall' uso della forza, minacciando di introdurre nuove sanzioni. E mercoledì dopo ...In un momento così delicato desidero assicurare vivamente la mia vicinanza spirituale, la mia preghiera e la mia solidarietà al popolo del' , ha detto il Pontefice. 'Prego perché chi ha ...Si sono visti per le strade di alcune città birmane per la prima volta dal colpo di stato, con l'obiettivo di fermare le proteste ...Le riunioni di hacker improvvisati per aggirare i blocchi imposti alla rete, la distribuzione dei pasti ai manifestanti, il coraggio dei più giovani e ...