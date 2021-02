Materiali didattici sostitutivi dei libri di testo, possibile con Book in progress: scarica regolamento sui diritti d’autore e accordo rete nazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Book in progress è la rete nazionale, con scuola capofila l’IISS E. Majorana di Brindisi (diretto con magistrale competenza didattica e manageriale, dal dirigente scolastico prof. Salvatore Giuliano), che promuove e sviluppa Materiali didattici sostitutivi dei libri di testo, scritti dai docenti della stessa rete nazionale per gli Istituti di primo e secondo grado. I lavori del Book in progress sono disponibili sia in formato cartaceo che digitale interattivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021)inè la, con scuola capofila l’IISS E. Majorana di Brindisi (diretto con magistrale competenza didattica e manageriale, dal dirigente scolastico prof. Salvatore Giuliano), che promuove e sviluppadeidi, scritti dai docenti della stessaper gli Istituti di primo e secondo grado. I lavori delinsono disponibili sia in formato cartaceo che digitale interattivo. L'articolo .

