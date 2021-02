Mascherine, non più una ma due insieme! Per gli scienziati: “Utile contro le varianti” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per quale motivo da un paio di giorni tra i primi trend topic (cioè gli argomenti più discussi e con più hashtag di riferimento) sui social c’è #dueMascherine? Sì, due Mascherine. Perché con l’arrivo delle varianti Covid, alcuni scienziati hanno iniziato a dire che forse si dovrà procedere in alcuni ambiti e per alcune mansioni a indossare non una ma due Mascherine contemporaneamente. Per proteggersi di più. A confermare la tesi, e da qui si è innescata la vera discussione, sono stati i Centri per la Prevenzione e il controllo delle Malattie (CDC) americani, che però non hanno pubblicato raccomandazioni ufficiali in merito.



