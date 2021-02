Lo strano silenzio dei cattolici sul Sinodo chiesto da Papa Francesco

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sarà tutta colpa della pandemia o delle angustie economiche. O ancora: delle incertezze della politica oppure del distanziamento sociale che è diventato un modello di comportamento mentale che ci allontana da ogni impegno, riscrivendo tutte le nostre priorità secondo il metro del “primum vivere, deinde philosophari”. O forse quest’anno di pandemia ha messo in luce le criticità della fede cattolica nel paese cristiano per tradizione apostolica. Sta di fatto che unoha accolto la richiesta formulata daalla Chiesa italiana di avviare un percorso che porti al. Fosse accaduto in altre stagioni, sarebbero fioccate le contestazioni e non sarebbe mancato un dibattito pubblico all’altezza della sfida portata dalargentino nel cuore della cristianità. ...