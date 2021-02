Live Non è la D’urso, Ivana Icardi incinta e l’appello al fratello Mauro: «Voglio essere felice con te. Farò pace con Wanda Nara» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un appello di Ivana Icardi al fratello Mauro Icardi, marito di Wanda e attaccante del Psg. Ivana Icardi da tempo non sente il fratello, sostenendo in passato che la colpa del mancato rapporto fosse della moglie Wanda Nara. Ivana ora è incinta, vorrebbe condividere questo momento di felicità con Mauro Icardi e a “Live Non è La D’urso” lancia un appello: “Se devo fare pace con Wanda lo Farò, non serve la guerra, non serve a niente”. Ivana Icardi, l’appello AL fratello ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un appello dial, marito die attaccante del Psg.da tempo non sente il, sostenendo in passato che la colpa del mancato rapporto fosse della moglieora è, vorrebbe condividere questo momento di felicità cone a “Non è La” lancia un appello: “Se devo fareconlo, non serve la guerra, non serve a niente”.AL...

