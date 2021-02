L'incubo di un nuovo lockdown agita il capoluogo: 'La zona rossa sarebbe devastante' (Di lunedì 15 febbraio 2021) ANCONA - L'incubo del lockdown torna a materializzarsi. Microzone rosse a macchia di leopardo, forse un'intera provincia chiusa a chiave: nelle prossime ore la Regione deciderà il futuro degli ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 15 febbraio 2021) ANCONA - L'deltorna a materializzarsi. Microzone rosse a macchia di leopardo, forse un'intera provincia chiusa a chiave: nelle prossime ore la Regione deciderà il futuro degli ...

RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - Graziella_epoi : RT @RobertoBurioni: Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockdown… - guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Vaccino Covid – Uno scenario da incubo - rockpolitics : RT @RobertoBurioni: Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockdown… - Rosaria1949 : RT @RobertoBurioni: Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockdown… -