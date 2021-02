L’educazione finanziaria spiegata ai ragazzi | i tre step “virtuosi” da imparare fin da giovani

Leggi su iodonna

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Forse il porcellino in terracotta da rompere all’occorrenza è superato, ma certamente insegnare ai propri figli le basi delè sicuramente una buona idea. Non bisogna aspettare che icompiano la maggiore età o trovino il loro primo lavoretto per cominciare a parlare loro di temi quali il risparmio, il conto corrente e la previdenza. Ne è convinta Giorgia Fabbro, consulentedi Banca Widiba a cui il tema delspiegato ai– anche in quanto mamma di due ragazze – sta molto a cuore. (Courtesy of Ben White – unsplash.com), un vero regalo per i«Se non si comincia a parlare di educazione ...