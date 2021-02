Laurentino | avvolto dalle fiamme un appartemento

Leggi su romanotizie24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella zona del, questa mattina unè stato. L’incendio è scoppiato circa alle 2.30 del mattino e ha causato la morte di un uomo. Una donna è stata portata in ospedale e versa in gravi condizioni a causa delle esalazioni del fumo. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e ha permesso di domare il rogo. La Polizia sta indagando sulle cause che hanno provocato l’incendio. Appartamento innel: i fatti Unsituato in via Giuseppe Lipparini, nella zona dela Roma, è stato invasonella notte. L’incendio ha coinvolto per la precisione unal nono piano di una ...