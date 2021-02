Governo Draghi | è ufficiale | Fdi voterà «no» alla fiducia Meloni | «La sinistra ha troppo peso»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Fratelli d’Italia ha deciso. E all’unanimità: mercoledì e giovedìcontro laal. Prima al Senato, poiCamera. Il partito di Giorgiaha riunito la direzione per ratificare una decisione già emersa dalle consultazioni con il premier incaricato. Non ci sarà dunque in questo doppio passaggio parlamentare alcuna sponda da parte di Fdi. Anche seha detto che in futuro valuterà sulla base dei provvedimenti dicome schierarsi. Ma intanto parte con un no. Secco. E votato all’unanimità ddirezione del partito. La decisione è stata resa nota, come di consueto, con un post su Facebook: «La Direzione nazionale di Fratelli d’Italia ha approvato all’unanimità la mia proposta di votare NO ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - carloarbini51 : RT @RobertoRenga: Si chiude questo lunedì che ha certificato quanto segue: nessuno ascolta Draghi che invita al silenzio; è già cominciata… - giuseppegavazza : RT @riotta: Come detto qui comunicare è agire e agire è comunicare nel XXI secolo. Il governo Draghi deve prenderne atto subito pena perder… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il Sole 24 ORE

''La Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia ha approvato all'unanimità la mia proposta di votare no alla fiducia al. Sono troppi i Ministri in continuità con il precedentee ...non interrompe la sua consegna del silenzio, anche se nel merito delle scelte in ambienti disi fa notare che alla base di decisioni assai delicate, come quella di un eventuale ...Il neo presidente del Consiglio, Mario Draghi, lima intanto il suo discorso in vista della fiducia in Parlamento. Governo, i punti più importanti. Il neonato governo Draghi avrà anche e soprattutto l’ ...Daniela Santanchè a Maurizio Gasparri: 'Il governo Draghi è a scadenza? ', 'Come siamo stati alleati con Fratelli d'Italia e la Lega quando la Lega governava coi grillini, accadrà anche in questa fase ...