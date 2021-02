GF VIP 5 | Alfonso Signorini duro | così non l’avete mai visto

Leggi su chenews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Fonte web“Vi voglio tutti in passerella” ha dettoai suoi concorrenti, chiedendo loro di uscire dalla casa più spiata d’Italia. Il conduttore è rimasto molto colpito dopo l’ultima festa in casa, non andata certo come pre: tra silenzi imbarazzanti e antipatie varie. “Quello che voi vivete da ben cinque mesi non è il mondo reale” afferma il conduttore ai suoi ragazzi “Da quel 14 settembre sono passati 154 giorni, questa è la puntata numero quaranta” ha continuato. “Mancano 14 giorni alla fine di questo viaggio” ha continuato poi il conduttore, preannunciando la durezza dei prossimi giorni “Sappiate che vi troverete a tradire, a mettere l’amicizia in secondo piano.” “Vi scoprirete un po’ codardi? Strategici? Vili? Ma fa parte del gioco che si consuma dentro quella casa“ ha continuato poi il conduttore. ...