Gentiloni: “Lavoreremo insieme a Governo Draghi sulle riforme” (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Burocrazia, Giustizia civile e Concorrenza: tre “colli di bottiglia che che negli ultimi anni hanno rallentato la crescita italiana”. Lo ha ricordato il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, in una intervista a Bloomberg TV, dicendosi “sicuro” che il Governo Draghi sarà disposto a “lavorare insieme” sulle riforme. “E’ un’ottima notizia non solo per l’Italia ma anche per l’Unione europea”, dice Gentiloni a proposito del fatto che sarà Mario Draghi ad “occuparsi” del Recovery Fund “con tutta la sua esperienza e la sua leadership”. Il commissario europeo conferma poi che la Commissione europea ha sinora ricevuto 20 Piani nazionali per la ripresa, sui 27 Paesi che compongono l’UE, ed afferma che “questo è molto positivo” e di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Burocrazia, Giustizia civile e Concorrenza: tre “colli di bottiglia che che negli ultimi anni hanno rallentato la crescita italiana”. Lo ha ricordato il Commissario europeo per l’Economia, Paolo, in una intervista a Bloomberg TV, dicendosi “sicuro” che ilsarà disposto a “lavorare. “E’ un’ottima notizia non solo per l’Italia ma anche per l’Unione europea”, dicea proposito del fatto che sarà Marioad “occuparsi” del Recovery Fund “con tutta la sua esperienza e la sua leadership”. Il commissario europeo conferma poi che la Commissione europea ha sinora ricevuto 20 Piani nazionali per la ripresa, sui 27 Paesi che compongono l’UE, ed afferma che “questo è molto positivo” e di ...

CorriereQ : Recovery: Gentiloni, lavoreremo insieme a Draghi su riforme - ansaeuropa : 'Lavoreremo insieme per le riforme che riguardano la burocrazia nella pubblica amministrazione, la giustizia civile… - tvbusiness24 : ??#Recovery, Gentiloni: “lavoreremo con il nuovo Governo per riforme”. Il commissario Ue per l’Economia ha dichiarat… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Gentiloni: lavoreremo insieme a Draghi su riforme #paologentiloni - MediasetTgcom24 : Recovery, Gentiloni: lavoreremo insieme a Draghi su riforme #paologentiloni -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Lavoreremo Gentiloni: "Lavoreremo insieme a Governo Draghi sulle riforme"

"E' un'ottima notizia non solo per l'Italia ma anche per l'Unione europea", dice Gentiloni a proposito del fatto che sarà Mario Draghi ad "occuparsi" del Recovery Fund "con tutta la sua esperienza e ...

Recovery, Gentiloni: lavoreremo insieme a Draghi su riforme

'Sono sicuro che con il nuovo governo italiano lavoreremo insieme per le riforme che riguardano la burocrazia nella pubblica amministrazione, i ... Paolo Gentiloni. 'Finora la Commissione Ue ha ricevuto ...

Recovery: Gentiloni, lavoreremo insieme a Draghi su riforme Agenzia ANSA Recovery, Gentiloni: “Ue ha ricevuto 20 piani nazionali su 27”

Gentiloni: "E' un'ottima notizia per l'Italia e per l'Unione europea che Mario Draghi si occuperà della gestione del Recovery Fund" ...

Gentiloni: "Lavoreremo insieme a Governo Draghi sulle riforme"

Burocrazia, Giustizia e Concorrenza sono tre priorità. Arrivati a Bruxelles 20 piani "coerenti" con obiettivi Next Generation EU ...

"E' un'ottima notizia non solo per l'Italia ma anche per l'Unione europea", dicea proposito del fatto che sarà Mario Draghi ad "occuparsi" del Recovery Fund "con tutta la sua esperienza e ...'Sono sicuro che con il nuovo governo italianoinsieme per le riforme che riguardano la burocrazia nella pubblica amministrazione, i ... Paolo. 'Finora la Commissione Ue ha ricevuto ...Gentiloni: "E' un'ottima notizia per l'Italia e per l'Unione europea che Mario Draghi si occuperà della gestione del Recovery Fund" ...Burocrazia, Giustizia e Concorrenza sono tre priorità. Arrivati a Bruxelles 20 piani "coerenti" con obiettivi Next Generation EU ...