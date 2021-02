GdS – Oggi Lukaku sarà ascoltato dal procuratore federale: presenza nel derby non a rischio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Oggi Lukaku in udienza dal procuratore federale dopo la lite con Ibrahimovic Serata importante quella di ieri sera per Romelu Lukaku che ha trascinato l’Inter al primo posto in classifica. Per il belga anche la gioia personale di aver raggiunto quota 300 gol in carriera tra club e Nazionale. Oggi però l’attaccante nerazzurro sarà ascoltato dal procuratore federale in merito alla lite con Ibrahimovic alla fine del primo tempo del derby di Coppa Italia. “La giustizia sportiva sta facendo il suo corso, l’istruttoria è ormai vicina alla conclusione. Dopo l’interrogatorio del milanista, che ha giurato di essere lontani anni luce da qualsiasi idea di razzismo, Oggi tocca all’interista ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)in udienza daldopo la lite con Ibrahimovic Serata importante quella di ieri sera per Romeluche ha trascinato l’Inter al primo posto in classifica. Per il belga anche la gioia personale di aver raggiunto quota 300 gol in carriera tra club e Nazionale.però l’attaccante nerazzurrodalin merito alla lite con Ibrahimovic alla fine del primo tempo deldi Coppa Italia. “La giustizia sportiva sta facendo il suo corso, l’istruttoria è ormai vicina alla conclusione. Dopo l’interrogatorio del milanista, che ha giurato di essere lontani anni luce da qualsiasi idea di razzismo,tocca all’interista ...

