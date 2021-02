Francesca Michielin svela come ha reagito allo spoiler di Fedez (Di lunedì 15 febbraio 2021) Qualche settimana fa Fedez ha generato un bel po’ di caos sui social quando, inavvertitamente, ha pubblicato sul suo profilo Instagram pochi secondi del brano che presenterà a Sanremo 2021 insieme alla sua collega Francesca Michielin. Il video è stato rimosso poco dopo, ma per due giorni è rimasta la possibilità che i due venissero squalificati dal Festival per aver presumibilmente infranto il regolamento che vieta di riprodurre la canzone in gara. La Rai e la direzione artistica hanno deciso però che lo spoiler non era così rilevante da portare alla squalifica di Fedez e Francesca Michielin. Ma come ha reagito la cantante dopo aver visto ciò che stava accadendo sul web? A raccontarlo lei stessa durante una delle interviste ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 febbraio 2021) Qualche settimana faha generato un bel po’ di caos sui social quando, inavvertitamente, ha pubblicato sul suo profilo Instagram pochi secondi del brano che presenterà a Sanremo 2021 insieme alla sua collega. Il video è stato rimosso poco dopo, ma per due giorni è rimasta la possibilità che i due venissero squalificati dal Festival per aver presumibilmente infranto il regolamento che vieta di riprodurre la canzone in gara. La Rai e la direzione artistica hanno deciso però che lonon era così rilevante da portare alla squalifica di. Mahala cantante dopo aver visto ciò che stava accadendo sul web? A raccontarlo lei stessa durante una delle interviste ...

