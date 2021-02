Francesca Michielin racconta come ha reagito allo spoiler di Fedez che è quasi costato loro la squalifica da Sanremo

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Due settimane faha pubblicato per sbaglio un frammento del suo brano sanremese in coppia con. Stamani la cantante durante una conferenza stampa su Zoom ha svelatoha preso quell’errore, che gliladal Festival. “Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”, è l’assoluzione della cantante. Vincitori annunciati? Macché, noi andiamo per goderci il nostroe per divertirci”. Io però ho un’esclusiva CHOC. Ecco un filmato inedito didopo lodi Federico… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it ...