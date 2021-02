(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Accolgo con soddisfazione la nomina di Antonioa coordinatore nazionale di Forza Italia. La sua esperienza politica e la determinazione che lo contraddistinguono saranno importanti per affrontare al meglio le numerose sfide che ci attendono. Sarà undi. Ad Antonio va un sincero in bocca al lupo da parte mia e del gruppo azzurro di Montecitorio”. Lo afferma il vicecapogruppo vicario di Fi alla Camera, Roberto

TV7Benevento : Fi: Occhiuto, 'Tajani fondamentale punto di riferimento'... -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiuto Tajani

SardiniaPost

Draghi a quel punto ha deciso di non offrire altri dicasteri di quel peso eha rinunciato a ... sarà il vicepresidente vicario del gruppo Roberto. Il deputato calabrese è però favorito ...potrebbe ora diventare segretario nazionale, ci sarà da accontentare con i sottosegretari i ... E poi c'è da nominare il capogruppo alla Camera (il favorito èfino alle elezioni in ...Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Accolgo con soddisfazione la nomina di Antonio Tajani a coordinatore nazionale di Forza Italia. La sua esperienza politica e la determinazione che lo contraddistinguono sa ...Sulla corsa alla successione del neo ministro Maria Stella Gelmini alla guida . del gruppo di Forza Italia. alla Camera pesa sempre l’incognita-Calabria. Tra. i papabili per far ...