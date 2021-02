Draghi: Biden si congratula. "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si congratula con il nuovo premier Mario Draghi . Un tweet dell'account presidenziale, ritwittato dall'account personale del presidente americano, avvicina i ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joesicon il nuovo premier Mario. Un tweet dell'account presidenziale, ritwittato dall'account personale del presidente americano, avvicina i ...

Agenzia_Italia : Biden si congratula con Draghi: 'Non vedo l'ora di collaborare' - HuffPostItalia : Biden si congratula con Draghi: 'Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto' - Adnkronos : .@JoeBiden: 'Congratulazioni #Draghi, non vedo l'ora di lavorare insieme' - tvbusiness24 : ??Gli #auguri degli #Usa al #Governo #Draghi. #Biden: “non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto” Un portavoce d… - Andyphone : RT @Geopoliticainfo: ????Il tweet di #Biden di congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio italiano #Draghi -