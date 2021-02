Domenica Live, il dramma di Matilde Brandi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Matilde Brandi è sconvolta, Barbara d’Urso anche. La storia raccontata dall’ex concorrente del Grande Fratello è forte. La sua storia d’amore con Marco Costantini dopo 20 anni insieme sarebbe finita con un sms e per ‘colpa’ di Signorini… Cosa è successo a Matilde Brandi? L’ex gieffina ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live ha raccontato il suo dramma. Lo ha fatto ancora con tutte le emozioni e il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)è sconvolta, Barbara d’Urso anche. La storia raccontata dall’ex concorrente del Grande Fratello è forte. La sua storia d’amore con Marco Costantini dopo 20 anni insieme sarebbe finita con un sms e per ‘colpa’ di Signorini… Cosa è successo a? L’ex gieffina ospite di Barbara d’Urso aha raccontato il suo. Lo ha fatto ancora con tutte le emozioni e il Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetTgcom24 : Una domenica da incorniciare per 'Live - Non è la d'Urso': picchi del 26% di share #barbarad'urso… - Italbasket : Azzurri pronti al decollo ?? Si parte per Perm'! Questi gli appuntamenti della settimana (tutti live su @SkySport)… - infoitcultura : Valeria Graci a Domenica Live racconta l'aggressione dell'ex marito: «Dobbiamo avere il coraggio di accettare il fa… - infoitcultura : Domenica Live, Valeria Graci sull’ex marito: il coraggio di dire basta - otticaitaliana : Anche Omas Design parteciperà ai racconti di #OptoTales, l'evento di Ottica Italiana TV live streaming in onda dome… -