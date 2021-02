Ciclismo | Peter Sagan salterà Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Brussel-Kuurne

(Di lunedì 15 febbraio 2021)non sarà al via dellaHete della, le prime due semiclassiche del Nord della stagione. Lo comunica la squadra del fuoriclasse slovacco, vale a dire la Bora-Hansgrohe. Il tre volte iridato, di recente, ha contratto il Covid a Gran Canaria e questo lo ha costretto a fermarsi e a rinviare, dunque, il suo esordio stagionale. A quanto pare, inoltre, il corridore slovacco ha anche avuto dei leggeri sintomi della malattia. Non è ancora noto, dunque, quandotornerà in sella. Quel che è certo, però, è che il suo programma primaverile comprenderà la Milano-San Remo, l’E3 Saxo Bank Classic, la Gent-Wevelgem, il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Certamente, però, per ...

adesso sta bene, la sua quarantena è finita'. Leggi i commenti: tutte le notizie 15 febbraio 2021Mentre l'ex iridatoSagan è fermato dal Covid, ilfesteggia un sabato italiano. Grazie ai successi di Filippo Ganna, vincitore della quarta tappa dell'Etoile de Besseges in Francia, e di Davide Gabburo, ...Il Giro d'Italia 2021 non è ancora stato presentato ma giorno dopo giorno si forma sempre di più la startlist di coloro che il prossimo 8 maggio prenderanno il via della Corsa Rosa in quel di Torino.Peter Sagan non sarà al via della Omloop Het Nieuwsblad e della Kuurne-Brussel-Kuurne, le prime due semiclassiche del Nord della stagione. Lo comunica la squadra del fuoriclasse slovacco, vale a dire ...