Blocco dei value added services per clienti Wind Tre. Ecco di cosa si tratta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una misura a cui dovrà attenersi l'operatore Wind Tre a seguito di decisione dell'Agicom. Vediamo quale sarà il vantaggio per i clienti Da sempre nel mondo della telefonia mobile vengono offerti tramite operatori telefonici alcuni servizi a pagamento non sempre, forse quasi mai, graditi ai clienti. Il prezzo di questi servizi a pagamento veniva rappresentato da una voce in fattura per gli utenti in abbonamento o sul dettaglio traffico per le sim ricaricabili e comportava un costo spesso anche oneroso per il cliente stesso. La domanda o meglio o la giustificazione del clienti all'ennesima chiamata al servizio clienti per verificare o contestare l'addebito indesiderato, disattivandone il servizio, era "ma io non ho attivato alcun abbonamento". Ebbene non è proprio così, questi servizi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Blocco dei Meloni: 'Il governo Draghi è la morte della democrazia'. Intervista

Blocco delle partenze dei clandestini dal nord Africa. Insomma, su tutto questo e su molti altri temi, Fratelli d'Italia c'è e ci sarà con le sue proposte. Ma lo faremo stando coerentemente all'...

Sci: sindaco Aosta, stupore e sconcerto per rinvio

... Roberto Speranza, comunicata nella tarda serata di ieri, di prorogare il blocco delle attività ... "Pur consapevole dell'importanza di tutelare l'interesse pubblico - spiega Nuti - e la salute dei ...

Blocco dei licenziamenti, come funziona nei Paesi europei e perché l’Italia è un caso isolato Fanpage.it Caro presidente Draghi, cari ministri,

siamo stati noi a pagare il prezzo più alto della crisi. ogni anno 300 mila in fuga e 10 miliardi di investimenti per la formazione persi ...

FOTO | I ristoratori bloccano centro città e sopraelevata

Il ritorno della Liguria in zona arancione ha scatenato l'ira dei ristoratori, tornati in piazza lunedì 15 febbraio, come già successo all'inizio delle scorse settimane ...

