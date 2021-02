Bad Robot Games di JJ Abrams al lavoro su un ' fantastico titolo co-op multiplayer'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Badè stato annunciato più di due anni e mezzo fa, quando JJha rivelato una nuova partnership con Tencent e Warner Bros. Interactive Entertainment per creare la divisione giochi della sua compagnia. Lo studio con sede a Encino è stato silenzioso fino ad oggi, con il suo sito web che si trova ancora in costruzione, ma il direttore generale Mike Booth, un ex fondatore di Turtle Rock Studios, ha recentemente parlato conIndustry e ha rivelato che gli sviluppatori stanno costruendo un "giococo-op". "Stiamo lavorando ad un gioco, ci stiamo assicurando che questo sia ungiococooperativo. Tuttavia, stiamo facendo un brainstorming con JJ e Dave Baronoff (presidente di Bad ...

Sono passati più di 10 mesi dall'annuncio di Overlook, la serie spin-off di Shining che Warner Bros ha ordinato alla HBO e alla Bad Robot di J. J. Abrams. Ora, dopo mesi passati in silenzio, un brevissimo aggiornamento sullo stato di salute dello show è arrivato da Casey Bloys, il responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max. La scorsa primavera è stato rivelato il coinvolgimento di J. J. Abrams e Bad Robot nello sviluppo di Overlook, serie spinoff di Shining di cui adesso è stata confermata la pre-produzione. Jack Nicholson cammina tra i corridoi dell'Overlook Hotel in una scena di Shining. Bad Robot Games è stato annunciato più di due anni e mezzo fa, quando JJ Abrams ha rivelato una nuova partnership con Tencent e Warner Bros. Interactive Entertainment per creare la divisione giochi della sua compagnia. Main Assembly Recensione | Abbiamo recensito il nuovo e intrigante sandbox di creazione robot targato Bad Yolk Games e Team17.