Vaccino agli over 80, parte dall’entroterra l’offensiva anti-Covid (Di domenica 14 febbraio 2021) La campagna entra nel vivo: oggi i primi 70 anziani a Ronco Scrivia e Rovegno Ecco il piano aggiornato dell’Asl 3. Obiettivo mille somministrazioni al giorno Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 14 febbraio 2021) La campagna entra nel vivo: oggi i primi 70 anziani a Ronco Scrivia e Rovegno Ecco il piano aggiornato dell’Asl 3. Obiettivo mille somministrazioni al giorno

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Al via a Roma la somministrazione del vaccino agli under 55 delle Forze dell'ordine - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Al via a Roma la somministrazione del vaccino agli under 55 delle Forze dell'ordine - Notiziedi_it : Al via a Roma la somministrazione del vaccino agli under 55 delle Forze dell’ordine - rep_firenze : Toscana, vaccino agli over 80 :oggi si parte ma al rallentatore [di Michele Bocci] [aggiornamento delle 07:17] - rep_firenze : Toscana, vaccino agli over 80 :oggi si parte ma al rallentatore [di Michele Bocci] [aggiornamento delle 03:25] -