Serie A | Cagliari-Atalanta 0-0 | Sampdoria-Fiorentina 1-1 LIVE Tris della Roma all’Udinese

mirko_masella : RT @TuttoMercatoWeb: Tra Cagliari e Atalanta trionfa la noia: 0-0 al 45’, poche emozioni alla Sardegna Arena - 100x100Napoli : Serie A, i risultati all’intervallo: 1-1 tra Samp e Fiorentina, reti inviolate a Cagliari - mirko_masella : RT @sportli26181512: Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Alla Sardegna Arena arriva un'Atalanta fres… - mirko_masella : RT @sportli26181512: LIVE Alle 15 Cagliari-Atalanta: Gasperini sceglie Pasalic a centrocampo: LIVE Alle 15 Cagliari-Atalanta: Gasperini sce… - TuttoMercatoWeb : Tra Cagliari e Atalanta trionfa la noia: 0-0 al 45’, poche emozioni alla Sardegna Arena -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cagliari

...00 di domenica 14 febbraio e dunque è il primo posticipo nella 22giornata del campionato diA ... già due settimane fa aveva racimolato un pareggio all'ultimo secondo contro il(ed era ...... AVVIO ARREMBANTE DEI SARDI! Nella cornice della "Sardegna Arena" va in scena questo pomeriggio uno degli incroci più interessanti di questo pomeriggio di gare dellaA, coldi Eusebio ...Il Cagliari di Eusebio Di Francesco ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: risultato in diretta, gol e highlights dalla Sardegna Arena ...Colpo Champions per la Roma. Nella 22.ma giornata di Serie A i giallorossi battono l’Udinese 3-0 e si piazzano al terzo posto in classifica davanti a Napoli e Juve. All’Olimpico gara subito in discesa ...