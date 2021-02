Roma-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tutto pronto all'Olimpico dovesi sfideranno per il lunch match della 22^ giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d'inizio fissato per le 12.30, i due allenatori hanno reso note leche scenderanno in campo dall'inizio.caption id="attachment 1031655" align="alignnone" width="817"(getty images)/caption(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Borja Mayoral. All.: Fonseca(3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All.: Gotti ITA Sport Press.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, laaffronta un'altra bianconera: l'. All'Olimpico i giallorossi hanno la possibilità di controsorpassare la squadra di Pirlo, sconfitta dal Napoli nell'anticipo del sabato. Fonseca conferma ...LA PROPOSTA - La, che non ha trovato in Olsen prima e Pau Lopez poi soluzioni affidabili e ha ...un'offensiva per convincere Musso ad accettare la destinazione prima di farsi sotto con l'. ...Reduce dall'ennesimo ko in un big match, in questo caso contro la Juventus, la Roma di Paulo Fonseca deve provare a riprendere la rincorsa alla Champions League partendo dalla sfida odierna contro ...Ecco le formazioni ufficiali del 'lunch match' tra Roma e Udinese delle 12:30. Ancora out Dzeko. L'Udinese si affida a Deulofeu-Llorente.