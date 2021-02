Resident Evil | l' insider Dusk Golem svela nuovi dettagli su Outrage | il presunto Resident Evil Revelations 3

(Di domenica 14 febbraio 2021) Qualche tempo fa, Capcom è stata vittima di un leak ransomware, il quale ha messo a nudo i piani della compagnia per i prossimi anni. Fra essi, è stato scovato anche un fantomatico, un progetto di cui nessuno era al corrente. Il noto, sempre preciso riguardo i leak Capcom, decise di vuotare parzialmente il sacco, confermando che si trattava del nome in codice di3, il terzo capitolo della serie spin-off di, più votata all'horror e all'aspetto survival, nata quando il filone principale prese una piega decisamente più ...

Fra questi, c'è Peter Fabiano di Capcom (Village), il quale ha adorato l'art style di Kena e non vede l'ora di vederlo in azione e Gavin Moore di SIE Worldwide Studios (Demon's Souls ...Il noto insider Dusk Golem ha condiviso nuovi dettagli su Resident Evil Outrage, il nome in codice del rumoreggiato Resident Evil Revelations 3, in arrivo su Switch subito dopo Village.