Quali sono le regioni in zona gialla, arancione e rossa (Di domenica 14 febbraio 2021) ? Ecco le indicazioni del ministro Speranza. ROMA – ? Dopo le festività natalizie, in Italia è ripartito il sistema a colori. Il monitoraggio del 12 febbraio ha decretato il passaggio in zona arancione di Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. In giallo, invece, la Sicilia. Come si sa, il passaggio nelle diverse fasce è decretato da 21 parametri. L'indice Rt è quello di valenza maggiore e per il posizionamento nelle zone si tiene conto dell'intervallo inferiore e non del dato medio. Per questo motivo, in molti si sono ritrovati in giallo nonostante un indice Rt intorno all'1. ? Andiamo a vedere nel dettaglio le regioni in zona gialla, arancione e rossa in base al monitoraggio del 14 febbraio zona ...

