Parla Gresko | 5 maggio? Ci sono cose più gravi nella vita | ma l' Inter può vincere lo scudetto

(Di domenica 14 febbraio 2021) L'ex terzino nerazzurro hato a Tuttosport in vista del big match di questa sera trae Lazio.

Ultime Notizie dalla rete : Parla Gresko

Lazio a chiudere la domenica di Serie A. Non solo un big match fondamentale per il sorpasso in testa dei nerazzurri al Milan, ma anche una gara che evoca ricordi terribili nonostante il solido gemella ...L’ex Inter Vratislav Gresko, intervistato da Tuttosport, ha parlato del big match tra i nerazzurri e la Lazio di questa sera tornando anche sul famoso 5 maggio 2002 e la gara appunto tra biancocelesti ...