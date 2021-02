Orrore a Portici, sorpreso a masturbarsi davanti alle nipoti: arrestato (Di domenica 14 febbraio 2021) Portici: 53enne sorpreso dalla sorella a masturbarsi davanti alle nipoti, è stato arrestato dai carabinieri Orrore nel Napoletano, a Portici un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti sessuali e corruzione di minori. Il terribile accaduto ha coinvolto le due nipoti di 7 e 11 anni. Sono in corso le indagini L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 14 febbraio 2021): 53ennedalla sorella a, è statodai carabinierinel Napoletano, aun uomo di 53 anni è statodai carabinieri per atti sessuali e corruzione di minori. Il terribile accaduto ha coinvolto le duedi 7 e 11 anni. Sono in corso le indagini L'articolo proviene da YesLife.it.

