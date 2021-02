Napoli | folla di gente in strada per festeggiare il San Valentino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Una domenica diin città. Sono state tante le persone che hanno voluto sfruttare le ore di sole per una passeggiata domenicale in concomitanza del San. In particolar modo al Vomero tutti i tavolini dei bar erano occupati e si è registrato anche un sold out all’interno dei negozi. Sebbene la bella giornata di sole sia accompagnata da un forte vento freddo che sferza la città. Nella giornata che abbina la festa di Sanall’ultima domenica di Carnevale, stamattina sold out ai tavolini dei bar già dalla colazione per proseguire poi con l’aperitivo. Non solo giovani inma anche tante famiglie che, tra un caffè e un giro per i negozi dove ci sono gli ultimi saldi, non hanno voluto rinunciare alla tradizionale passeggiata della domenica. E ...