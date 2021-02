Matilde Brandi crolla in diretta Tv: amara confessione – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Matilde Brandi in lacrima in diretta televisiva: ecco cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lacrime in diretta quest’oggi per Matilde Brandi, show girl ed ex concorrente del Grande Fratello. Ospite negli studi di Domenica Live su Mediaset, la donna ha raccontato la separazione choc con Marco Costantini dopo 17 anni di fidanzamento. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)in lacrima intelevisiva: ecco cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lacrime inquest’oggi per, show girl ed ex concorrente del Grande Fratello. Ospite negli studi di Domenica Live su Mediaset, la donna ha raccontato la separazione choc con Marco Costantini dopo 17 anni di fidanzamento. L'articolo proviene da Inews.it.

