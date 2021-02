Luca Laurenti, lo scatto social rassicura i fan: ma che fine ha fatto? (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo mesi di assenza finalmente un nuovo scatto di Luca Laurenti, grazie a Paolo Bonolis fan tirano un sospiro di sollievo ma quando potranno rivedere dal vivo il Maestro? Sul profilo Instagram di Paolo Bonolis uno scatto ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosi fan del conduttore, lieti di rivedere sui suoi canali social l’amico e collega Luca Laurenti. Ma cosa è successo e perché tanto mistero introno al Maestro? Da circa un anno i fan si domandano che fine abbia fatto Laurenti, scomparso dalla Tv in concomitanza del primo lockdown e mai raggiunto da telecamere o televisioni. Ma come è possibile sparire così nell’era più social di sempre? LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo mesi di assenza finalmente un nuovodi, grazie a Paolo Bonolis fan tirano un sospiro di sollievo ma quando potranno rivedere dal vivo il Maestro? Sul profilo Instagram di Paolo Bonolis unohatirare un sospiro di sollievo ai numerosi fan del conduttore, lieti di rivedere sui suoi canalil’amico e collega. Ma cosa è successo e perché tanto mistero introno al Maestro? Da circa un anno i fan si domandano cheabbia, scomparso dalla Tv in concomitanza del primo lockdown e mai raggiunto da telecamere o televisioni. Ma come è possibile sparire così nell’era piùdi sempre? LEGGI ...

wallsxanne : paolo bonolis e luca laurenti?????????????????????????? louis tomlinson e harry styles?????????????????????????? - PersonaDentro : Sono nata lo stesso giorno di Jonas Berami, Sara Errani, Luca Laurenti, Uma Thurman e mi volete far credere che voi… - nonhochemettere : ma lui è Luca Laurenti #cepostaperte - rovnaldweasley : Raga comunque il signor Eugenio è solo Luca laurenti senza capelli sopra. #cepostaperte - likeirisheyes : @eliscrivecose In realtà Luca Laurenti per una decina d’anni ha lavorato a Buona Domenica di Costanzo e li non c’era Paolo Bonolis -