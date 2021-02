LIVE Sci alpino | Discesa Mondiali in DIRETTA | tutti con Dominik Paris!

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA10.44 Feuz, Kriechmayr, Mayer e Paris. Da questi quattro nomi uscirà il nuovo campione del mondo? 10.43 I pettorali di partenza dei quattro italiani in gara: 3Paris, 15 Christof Innerhofer, 24 Matteo Marsaglia, 28 Florian Schieder. 10.41 Splende il sole a Cortina d’Ampezzo. Neanche una nuvola, cielo terso. 10.40 I pettorali di partenza delladi oggi: 1 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 2 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic3 291459 PARIS1989 ITA Nordica 4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 6 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol 7 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 8 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 10 ...

Su Sky Sport 24 appuntamenti quotidiani dal 7 al 21 febbraio alle 12.45 e alle 18.45 con 'Obiettivo'. A "Sky Casa Veneto", situata nel centro di Cortina, ci saranno gli inviati Elisa Calcamuggi e ...