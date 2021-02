LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos 3-0 in DIRETTA: si riparte per gara-4! (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-Ineos 3-0 5.00 Un quarto d’ora al via di gara-4. E’ quasi naturale attendersi un Ben Ainslie con il coltello tra i denti in partenza. Ma il Pitbull James Spithill ha le qualità per provare ad arginare il quattro volte campione olimpico. 4.55 In questo momento i marinai di Luna Rossa stanno mangiando una mela. 4.54 La regata n.4 inizierà alle 5.15. 4.52 La velocità massima è stata toccata da Luna Rossa: 49,12 nodi contro i 47,49 di Britannia. 4.51 I dati della prima regata. Luna Rossa ha mantenuto la velocità media più alta sia di bolina (34,22 nodi contro 33,94) sia in poppa (41,64 contro 41,39). Va detto che ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI3-0 5.00 Un quarto d’ora al via di-4. E’ quasi naturale attendersi un Ben Ainslie con il coltello tra i denti in partenza. Ma il Pitbull James Spithill ha le qualità per provare ad arginare il quattro volte campione olimpico. 4.55 In questo momento i marinai distanno mangiando una mela. 4.54 La regata n.4 inizierà alle 5.15. 4.52 La velocità massima è stata toccata da: 49,12 nodi contro i 47,49 di Britannia. 4.51 I dati della prima regata.ha mantenuto la velocità media più alta sia di bolina (34,22 nodi contro 33,94) sia in poppa (41,64 contro 41,39). Va detto che ...

