Inter | l’ex Gresko non ha dubbi | “Conte ottimo allenatore e lo scudetto è possibile E sul 5 maggio…”

L'ex Inter Vratislav Gresko, Intervistato da Tuttosport, ha parlato del big match tra i nerazzurri e la Lazio di questa sera tornando anche sul famoso 5 maggio 2002 e la gara appunto tra biancocelesti e milanesi: "Domandarsi cosa avremmo potuto fare di diverso mi sembra una polemica inutile", ha detto l'ex calciatore Interista. "Succedono cose ben più gravi nella vita. C'è una storia da accettare".E ancora sull'Inter attuale: "Penso sia una squadra che gioca bene. È una squadra ben organizzata. Peccato siano stati eliminati in Champions League e poi in Coppa Italia. Antonio Conte resta un ottimo allenatore. Non so se vinceranno il campionato, lo spero, ma sicuramente possono farcela".

