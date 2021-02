Il ministro Bianchi conosce Draghi dal 1976. Il suo piano per la scuola (Di domenica 14 febbraio 2021) Si guardavano da una parte all’altra dei banchi del Consiglio comunale. Dove tutto è iniziato, a Ferrara. Per capire la storia di Patrizio Bianchi, designato dal premier Mario Draghi a guida del dicastero dell’Istruzione, occorre fare un salto negli anni ’90. “Non è un tecnico – dice Alberto Balboni, senatore ferrarese di Fratelli d’Italia – Bianchi ha una storia precisa alle spalle che inizia con la sua elezione, tra le file del Pci, al Consiglio Comunale estense, a sostegno del sindaco Roberto Soffritti. Era il 1990. Nel 1995, è stato rieletto nel Pds, sempre in consiglio comunale. Nel 2000, poi, è andato a fare l’assessore in Regione. Insomma è un uomo di sistema”. Eppure Bianchi, oggi sessantottenne, viene ricordato, più che altro, per la sua carriera accademica. Iniziata con una lode alla facoltà di Scienze ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Si guardavano da una parte all’altra dei banchi del Consiglio comunale. Dove tutto è iniziato, a Ferrara. Per capire la storia di Patrizio, designato dal premier Marioa guida del dicastero dell’Istruzione, occorre fare un salto negli anni ’90. “Non è un tecnico – dice Alberto Balboni, senatore ferrarese di Fratelli d’Italia –ha una storia precisa alle spalle che inizia con la sua elezione, tra le file del Pci, al Consiglio Comunale estense, a sostegno del sindaco Roberto Soffritti. Era il 1990. Nel 1995, è stato rieletto nel Pds, sempre in consiglio comunale. Nel 2000, poi, è andato a fare l’assessore in Regione. Insomma è un uomo di sistema”. Eppure, oggi sessantottenne, viene ricordato, più che altro, per la sua carriera accademica. Iniziata con una lode alla facoltà di Scienze ...

