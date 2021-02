Il gelido Draghi entra in scena, il caldo "Giuseppi" va via. Le prime misure di governo e le prime scadenze europee (Di domenica 14 febbraio 2021) E' pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale, "il calendario del dibattito sulla fiducia in merito alle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi di mercoledì 17 febbraio in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 febbraio 2021) E' pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale, "il calendario del dibattito sulla fiducia in merito alle comunicazioni del presidente del Consiglio Mariodi mercoledì 17 febbraio in ...

mikedells : @mikedells Conte da gran mediatore politico ha preparato il piatto forte a un gelido banchiere di nome Draghi.I Pen… - m_vinciguerra : @Nclosing123 @morzentistefano @GiuseppeConteIT Sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. Ma purtroppo diventerà il gelido Draghi. - giuliana_63 : Draghi dovrà imparare a essere un po' meno gelido e distaccato. Non sta più in mezzo ai banchieri #tvtalk - Gio_viole : @PMO_W @umanesimo @GiuseppeConteIT A palazzo Chigi rimpiangeranno molto Giuseppe #Conte. Draghi mi sembra molto gelido. - francescade54 : RT @Ariel48536344: Draghi è gelido, non trasmette alcuna empatia, sembra davvero un freddo banchiere o revisore dei conti. Ci accorgeremo p… -