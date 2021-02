Il duetto di Chrissy Teigen e John Legend | e tutti i San Valentino da star

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non c’è anno che avrebbe potuto essere più difficile, per John Legend e Chrissy Teigen. Eppure, la coppia, che nei mesi passati ha raccontato tutto il dolore di un aborto tardivo, ha voluto dedicare la festa degli innamorati al proprio pubblico. Il cantante, insieme alla moglie, ha organizzato su Instagram una «serenata» virtuale, ripercorrendo due decenni di musica da solo, al pianoforte. «Chrissy comparirà per dire ciao», ha avvisato John Legend una volta iniziata la diretta. Che, puntuale, si è interrotta a metà per fare spazio all’ex modella.

Ultime Notizie dalla rete : duetto Chrissy

RADIO DEEJAY

Anche "Savage Love" di Jason Derulo (incon Jawsh 685) è stato un successo assoluto e ha ... E per il primo ballo degli sposi "I'm Standing With You" diMetz è sicuramente in cima alle ...Anche "Savage Love" di Jason Derulo (incon Jawsh 685) è stato un successo assoluto e ha ... E per il primo ballo degli sposi "I'm Standing With You" diMetz è sicuramente in cima alle ...