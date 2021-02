Iconize pubblica una foto con Tommaso Zorzi ma la rimuove subito: ecco il post cancellato (Di domenica 14 febbraio 2021) Iconize, influencer di 29 anni, negli ultimi mesi è stato travolto dalla bufera dopo aver raccontato di aver subito un’aggressione omofoba. Soleil Sorge, sua ex amica, l’aveva smascherato sottolineando come in realtà l’influencer si fosse colpito da solo con un surgelato. Dopo giorni di conferme e smentite, Marco (Iconize) ha deciso di prendersi una pausa dai social, salvo poi tornare dopo circa un mese chiedendo scusa e provando a riprendere in mano il suo percorso digitale. Poco fa Iconize ha deciso di pubblicare uno scatto che è stato subito ripreso e condiviso sui social dagli utenti che lo seguono: nell’immagine era immortalato un bacio con Tommaso Zorzi. La didascalia? San Valentino Tommaso si trova attualmente ... Leggi su trendit (Di domenica 14 febbraio 2021), influencer di 29 anni, negli ultimi mesi è stato travolto dalla bufera dopo aver raccontato di averun’aggressione omofoba. Soleil Sorge, sua ex amica, l’aveva smascherato sottolineando come in realtà l’influencer si fosse colpito da solo con un surgelato. Dopo giorni di conferme e smentite, Marco () ha deciso di prendersi una pausa dai social, salvo poi tornare dopo circa un mese chiedendo scusa e provando a riprendere in mano il suo percorso digitale. Poco faha deciso dire uno scatto che è statoripreso e condiviso sui social dagli utenti che lo seguono: nell’immagine era immortalato un bacio con. La didascalia? San Valentinosi trova attualmente ...

