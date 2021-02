Highlights Varese-Fortitudo Bologna 67-79 | Serie A1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ilcon glidi67-79, match valido per laA1di basket. Nel recupero della diciassettesima giornata successo meritato per i felsinei che battono i lombardi dopo aver iniziato male nel primo quarto per poi rialzare la testa a partite dal secondo. In alto le immagini salienti della sfida dell’Enerxenia Arena. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.