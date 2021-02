Governo, Beppe Grillo: “Ora l’ambiente”. E cita Mario Draghi: “Whatever it takes” (Di domenica 14 febbraio 2021) Un altro endorsement, un altro messaggio di sostegno. Con due obiettivi: lanciare un messaggio agli scontenti tra i 5 stelle, richiamare agli impegni presi il Governo di Mario Draghi. Beppe Grillo torna a farsi sentire. Stavolta non con un video o con un post, come fatto nei giorni scorsi, ma con un semplice tweet, in cui si legge. “Now the environment. Whatever it takes“. Cioè: ora l’ambiente, a qualsiasi costo. L’immagine riproduce più volte in stile Pop Art il volto del presidente di consiglio. Che da presidente della Bce pronunciò l’ormai noto “Whatever it takes“annunciando il piano di salvataggio dell’euro. Il tweet di Grillo arriva nel giorno in cui i malumori all’interno del Movimento Cinque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Un altro endorsement, un altro messaggio di sostegno. Con due obiettivi: lanciare un messaggio agli scontenti tra i 5 stelle, richiamare agli impegni presi ilditorna a farsi sentire. Stavolta non con un video o con un post, come fatto nei giorni scorsi, ma con un semplice tweet, in cui si legge. “Now the environment.it“. Cioè: ora, a qualsiasi costo. L’immagine riproduce più volte in stile Pop Art il volto del presidente di consiglio. Che da presidente della Bce pronunciò l’ormai noto “it“annunciando il piano di salvataggio dell’euro. Il tweet diarriva nel giorno in cui i malumori all’interno del Movimento Cinque ...

