Gilet arancioni, lo show del generale Pappalardo a Milano. Dal palco ne ha per tutti: “La pagherete per il lockdown. Siamo pochi? Fa freddo…” (Di domenica 14 febbraio 2021) Manifestazione organizzata dal ‘movimento Gilet arancioni‘ della Lombardia in piazza Duomo a Milano con la partecipazione del fondatore: l’ex generale dei carabinieri in congedo Antonio Pappalardo. Rigorosamente senza mascherina, Pappalardo è salito sul palco per arringare la folla (una quarantina in totale i presenti) ribadendo le sue idee sul Covid e sulla gestione della pandemia. Un discorso durato circa mezz’ora che ha scaldato i cuori dei pochi manifestanti presenti davanti alla Cattedrale milanese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Manifestazione organizzata dal ‘movimento‘ della Lombardia in piazza Duomo acon la partecipazione del fondatore: l’exdei carabinieri in congedo Antonio. Rigorosamente senza mascherina,è salito sulper arringare la folla (una quarantina in totale i presenti) ribadendo le sue idee sul Covid e sulla gestione della pandemia. Un discorso durato circa mezz’ora che ha scaldato i cuori deimanifestanti presenti davanti alla Cattedrale milanese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ansa_lombardia : Gilet arancioni in piazza a Milano contro restrizioni - RedazioneLaNews : #Milano Milano, la protesta dei Gilet Arancioni in Duomo: pochissime persone in piazza. Video - AnsaLombardia : Gilet arancioni in piazza a Milano contro restrizioni. Gen. Pappalardo,Draghi non potrà sbagliare,mascherine perico… - OMeneghino : I gilet arancioni protestano contro le restrizioni - MilanoSpia : Milano, la protesta dei Gilet Arancioni in Duomo: pochissime persone in piazza. Video -